端午假鐵路料發送7100萬人次

【本報綜合報道】內地今日至周六為端午假期，中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）昨日起一連5日啟動小長假運輸安排，期間全國鐵路預計發送旅客7,100萬人次，日均發送旅客1,420萬人次，預計今日為客流最高峰日，發送旅客約1,600萬人次。

國鐵集團運輸部負責人介紹，今年端午小長假運輸聚焦群眾出行和重點物資運輸需求，統籌客貨運力資源，精準制訂列車開行方案。鐵路部門將增開夜間高鐵和臥鋪列車，當中包括在上海至鄭州、上海至南昌、杭州至鄭州、杭州至福州等熱門區間安排開行夜間高鐵列車108列。國鐵集團另將靈活增開短途旅客列車，以滿足節日探親、出遊、龍舟賽事等短途出行需求。