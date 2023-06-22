夏至南方強降雨 料端午假持續

【本報綜合報道】昨日是夏至節氣第一天，內地的強降雨和高溫天氣持續，南方多地更迎來入汛以來最強降雨。南方雨勢料將持續整個端午假期，貴州、雲南、廣西到江南一帶將是降雨最頻繁區域，華北、黃淮一帶的高溫天氣亦將捲土重來。

局部地區高溫達40 ℃ 南方新一輪強降雨周三至下周日上線，與前一輪幾乎無縫銜接，部分地區還將伴有短時強降水、局部地區雷暴大風等強對流天氣。福建西北部、廣西西北部、重慶西南部、廣東北部等地部分地區有大到暴雨，湖南西部、浙江西南部、貴州南部等地局部地區有大暴雨。隨着大陸高壓東移，華北黃淮一帶的高溫天氣周三起將發展增多，山東西部、河南北部局部地區最高氣溫或達39至40 ℃。

上海連日暴雨，導致上海迪士尼多項室外項目停運，影響遊玩體驗。多名網民發文建議，迪士尼如遇暴雨天能否考慮退還門票費用，引起熱議。迪士尼官方客服回應稱，門票售出後沒法退票，如室外項目沒開放，室內項目還有很多可玩；如消費者購買的是常規預訂門票，提前3天亦可改期。