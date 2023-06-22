漁船爆命案 返台後拘越南船員

【本報綜合報道】台灣高雄籍漁船豐國616號遠洋漁船4月28日在印度洋距南非開普敦東南方公海上作業時，一名越南籍船員將印尼籍船員殺害，台刑事局派駐南非警察聯絡官接獲通報後，趕赴毛里裘斯登船採證。該船上月16日啟程返台，歷經近一個月的航程，於近海在海巡署戒護下，上周三返抵台灣，當局將涉案越南籍船員逮捕歸案。

涉持刀殺印尼籍同事 台刑事局調查指，遠洋漁船發生命案後，經農業委員會漁業署接獲通報，先由海巡署將漁船戒護返台，再登船調查，將反鎖於船艙內的越南籍船員逮捕歸案。警方調查發現，印尼籍船員在冷凍區整理漁貨時，無故遭越南籍船員持漁刀殺害，行兇動機仍待調查。

漁船船長趁兇手殺人後進入船艙儲藏室躲藏之際，立即將艙門反鎖，並駛向毛里裘斯求助。惟該國以案件發生在公海為由，僅同意停靠港口，並協助人道行政援助，並未啟動司法偵查。台刑事局派駐南非警察聯絡官接獲通報後立即趕赴毛里裘斯，獲同意登船檢查，惟疑兇拒絕交出涉案兇器。案件經檢察官複訊後，認為疑兇涉殺人重罪，向法院聲請羈押獲准。