虛擬幣平台吸金潛逃 台男遭起訴

【本報綜合報道】綽號「阿諾」的台灣男子張維智2014年與在台發展的港星彭偉華（原名彭鏡光）等人，在台灣以投資比特幣交易平台為名非法吸金後潛逃。去年5月，張男在泰國落網並押解回台歸案。台媒昨日報道，台北地檢署依《銀行法》起訴張男，至於彭男等4人仍在通緝中。

台灣調查局指出，張男為美國氪能集團香港子公司裕勢投資有限公司在台最上線。自2014年5月起，張男、林姓台灣男子以及綽號「Flora姐」的鄧姓香港女子等人，對外宣稱氪能集團以專門技術開發比特幣挖礦機系統，招攬不特定民眾投資該集團及「MYCOIN」網站的比特幣交易平台，共吸收資金逾兩億元新台幣（約5,145萬港元），受害人遍布全台。

港星涉案 與另3人被通緝

2019年12月，涉案的林男、其女兒及一名王姓下線被起訴，翌年分別獲刑兩年至兩年半。至於在2015年已經潛逃出境的張男，則連同彭男、鄧女等5人被通緝。去年台調查局駐泰法務秘書接獲情報，發現張男出現在泰國，最終與泰國皇家警察總署移民局合作逮捕他，並於去年5月19日自台派員赴泰押解其歸案。