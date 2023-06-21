私藏機密案 特朗普稱遭栽贓

特朗普

【本報綜合報道】美國前總統特朗普周一繼續在涉嫌私藏機密文件案中堅稱無辜，更把矛頭指向國家檔案和記錄管理局，指控他們去年在佛羅里達州海湖莊園取走機密文件箱時可能插贓嫁禍。

特朗普接受霍士新聞專訪，是他被司法部起訴私藏機密後首個電視採訪。特朗普抨擊國家檔案和記錄管理局是激進左翼團體，指他原本和對方洽商歸還文件，但去年8月被對方突襲進入海湖莊園。特朗普指不清楚國家檔案和記錄管理局當時檢走甚麼文件，因為該局不允許其他人進入房間；他擔心對方拿走了一切，或把東西塞入海湖莊園房間。

匆忙離白宮 非蓄意保留 特朗普辯稱，自己未整理文件是因為離開白宮時匆忙，以至放有文件的箱內也裝有其高爾夫球衫和鞋；回到海湖莊園後也想打開箱取出私人物品，不希望直接交給國家檔案和記錄管理局，但實在太忙。特朗普未有反對司法部檢控他拒絕交出機密材料，但堅持自己在等待有時間取出私人物品後，便會交出文件箱，並非蓄意保留。

有錄音顯示特朗普承認持有伊朗軍事打擊機密文件，他受訪時否認該文件存在，強調自己是泛指伊朗和其他事情的報紙故事、雜誌故事和文章，毋須解密。對於私藏機密訴訟，特朗普指其辯護將依靠《總統記錄法》和前總統克林頓襪子案的裁決，強調自己一案不是刑事案件，手上已經沒有任何高度敏感的政府文件。