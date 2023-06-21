華女遭酒店職員性侵 馬爾代夫警方疑包庇

【本報綜合報道】一名26歲中國女遊客周日在社交網Twitter發文，控訴在馬爾代夫一間豪華酒店遭職員性侵及毆打，但酒店方面收走證物，並污衊她是為了騙房費，當地警方也試圖息事寧人，遲遲不推進調查。女事主昨表示，前一天收到中國駐馬爾代夫領事館來信，稱接到其報案後已經立即聯絡酒店總經理、當地旅遊部副部長以及負責此案的警察，要求他們嚴肅對待中國公民的報警，認真查明真相。

斥酒店污衊騙住宿 帳戶「XuYitong」的受害女子，是在澳洲求學的中國公民，本月6日抵達馬爾代夫，原定同月10日返回中國，但決定延長逗留時間，並入住馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店。她控訴，酒店安排名為烏沙姆（Usham）的職員協助安頓，當天她因手機入水無法使用，前台派烏沙姆前來處理，對方其後折返房間問她「是否想親吻」。她表明不喜歡身體接觸，但對方不顧其強烈反抗，將她推到床上毆打並性侵，將生殖器兩次插入其口中，最後在她的電腦屏幕上射精並離開房間。

女事主稱告知酒店經理自己遭性侵後，職員進入房間沒收沾上精液的電腦和毛巾。警員到場後錄取口供，採集她的口腔樣本，但稱當時沒有理由逮捕烏沙姆。她又控訴酒店污衊她是為了騙取免費住宿。警方本月6日接報，12天後確認已經收集調查所需的樣本，但無人被捕。