福島核污排海 韓海灘驗輻射

稱讓國民放心過暑假 日本政府無視區內其他國家反對，計劃最快今年夏天從福島第一核電站向大海排放核污水。南韓政府官員昨日表示，將對國內海灘實施緊急核輻射檢測，包括位於濟州道及江原道等20處最具代表性的海灘，讓國民放心地過暑假。

南韓海洋水產部副部長宋相根當天在中央政府首爾辦公樓，出席日本核污染水排海驗證工作記者會。他指日本排放核污水後，南韓政府將每周對國內海灘進行輻射分析並公開結果，當局選定國內西南地區、東南地區、濟州海域合共108處緊急調查點，並採用有別於耗時一個月至3個月精確分析的迅速分析法。為了提前監測福島核污水的安全性及是否流入境內海域，韓方將每月對福島附近公海進行輻射調查。

北海道漁業協會抗議排核污水 對於在野黨譴責「政府成為日本政府發言人」，國務調整室第一次長朴購然同日在記者會反駁，重申韓方從未預判日本核污水排海安全，也沒有同意核污水排海，政府參與國際原子能機構（IAEA）的驗證工作，通過自主獲取日方資料並在多方面檢驗核污水是否符合國際標準，因此在野黨上述的說法，是褻瀆為民服務的公務員。

日本國內也有聲言反對排放核污水，北海道漁業協會聯合會反對不獲理解下就排放核污水，會長阿部國雄周一向經濟產業大臣西村康稔提交請願書，要求繼續保管核污水，探討排海以外的方法；又指扇貝等很多水產出口至強烈反對核污水排海的中國和南韓，希望日本政府向國內外宣傳北海道水產的安全性，不要損害當地形象。

西村康稔強調，為了報廢核反應堆，排放核污水是無可避免，政府將在安全性上爭取萬無一失，致力消除不安，讓漁業能夠持續下去。宮城縣知事村井嘉浩當天也與西村康稔會面，要求繼續探討核污水排海以外的方法。福島縣雙葉地方町村會向經濟產業省提交請願書，促請採取不引發傳聞妨礙災後重建的對策。本報綜合報道