美證將再派戰略核潛艇赴韓

【本報綜合報道】美國一艘巡航導彈核潛艇上周五停靠南韓釜山，但外界關注美方何時履行《華盛頓宣言》的承諾，恢復向朝鮮半島派遣搭載核導彈的戰略核潛艇。美國海軍官員向日本傳媒證實，之後會有一艘戰略核潛艇赴韓；專家認為這兩款核潛艇的船體形狀一樣，今次訪問可以作為「綵排預演」，有助美韓雙方做好準備。

密歇根號停釜山如預演 上周五到訪釜山的美國俄亥俄級巡航導彈核潛艇密歇根號，1982年服役時屬於俄亥俄級戰略核潛艇，搭載24枚配備核彈頭的潛射彈道導彈並執行戰略威懾巡邏任務。美國其後因應戰略需求減少，決定安排密歇根號、俄亥俄號、佛羅里達號、喬治亞號2002年至2007年接受改造，轉型成為常規對地攻擊及特種作戰部隊的水下平台，它們不再用於發射核武，改為裝載154枚戰斧巡航導彈及66名特種作戰部隊人員。

日本傳媒周一引述美國海軍官員報道，美國俄亥俄級戰略核潛艇之後會到訪南韓；美方強調，雖然巡航導彈核潛艇在技術層面而言，不是《華盛頓宣言》列明的戰略資產，但它擁有龐大的火力，今次訪問展示對南韓以至整個地區的承諾。