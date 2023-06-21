泰坦號去年 電池故障 零件損壞

【本報綜合報道】潛水器泰坦號周日失聯，外間難免關注其安全程度。根據海洋之門去年11月向美國法院提交文件顯示，泰坦號同年首次下潛時出現電池故障問題，就連零件亦有損壞，需要改用人手連接升降平台，事後卻繼續執行多次行動。

海洋之門2021年5月向法院提交相關文件時，稱泰坦號曾在巴哈馬附近海域試潛至相等於鐵達尼號殘骸所在位置深度，總數達到50多次。然而，泰坦號電池去年出現故障，外部零件同時受損，需取消第二次任務，以便維修及改進操作。

能量儲備有限 須母船回收

踏入2023年，海洋之門4月向美國維珍尼亞州法院遞交出航計劃，內容提及5月初會從加拿大紐芬蘭與拉布拉多省聖約翰斯出發，預期6月底結束行程。資料顯示，泰坦號長約9.6米，能夠容納5人。它是由碳纖維及鈦製成，前方設有一個窗戶，能夠下潛最深4,000米水底，比起鐵達尼號殘骸所在海床還要深大約200米。與一般潛艇不同，它的能量儲備有限，須由母船帶到出發地點，也要由母船回收才可返回水面。