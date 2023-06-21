沉沒111年 遺骸最快7年後解體

【本報綜合報道】號稱「永不沉沒」英國白星航運郵輪鐵達尼號沉沒111年，殘骸正逐步面臨解體命運，最快2030年消失。海洋之門始創人兼行政總裁拉什2021年受訪時曾稱，大西洋正帶走鐵達尼號殘骸，需在它全面消失或變得無法辨認前，記錄上述遺址。

自1985年發現鐵達尼號殘骸以來，其30米長前桅桅杆已經倒塌，瞭望台消失不見。根據早年一次考察，船長室內浴缸無影無蹤，即使甲板也變得更薄，甚至穿了一個大洞。為了協助科學家了解鐵達尼號殘骸解體情況，拉什稱旗下潛水器配備高清攝錄機等設備。

遊客遺垃圾加速細菌孳生 對於鐵達尼號殘骸何時消失，科學家早年從部分殘骸發現變形菌門，加上附近海域鹽度有利細菌生長，估計它最快7年後就會解體。美國海洋歷史學家德爾加多（James Delgado）亦指，鐵達尼號殘骸所在位置已變成旅遊景點，遊客遺下垃圾散落附近海床，加速細菌成長速度。

鐵達尼號1912年4月10日首航，原定從英國南安普敦前往美國紐約，期間撞上冰山，至同月15日在大西洋海域沉沒，造成超過1,500人死亡。加拿大導演占士金馬倫1995年曾潛入深海目擊鐵達尼號殘骸，之後拍攝電影《鐵達尼號》。