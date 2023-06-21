載5人參觀鐵達尼 潛水器大西洋失聯

乘客包括名探險家英富豪 美加派軍機搜索 周日載有5人、準備參觀鐵達尼號殘骸的一艘觀光潛水器，在美國與加拿大之間東岸對出大西洋深海某處失去聯絡，失蹤者包括知名探險家、英國籍富豪哈丁（Hamish Harding）。由於潛水器最多能夠提供96小時氧氣，美加政府已派出軍機搜索，期望能夠盡快把失蹤者安全帶返地面。

團費每位195萬 涉事觀光團由總部設在美國的深海探索公司「海洋之門」舉辦，上周五從加拿大紐芬蘭與拉布拉多省聖約翰斯出發，前往東南偏南約700公里海域，準備參觀長埋深海約3,800米的鐵達尼號殘骸，每位乘客收費高達25萬美元（約195萬港元）。泰坦號（Titan）潛水器周日清晨6時左右開始下潛，約1小時45分鐘後與母船極地王子號（Polar Prince）失去聯繫。

根據紀錄，除了駕駛員納爾若萊（Paul-Henry Nargeolet）及海洋之門始創人兼行政總裁拉什（Stockton Rush），泰坦號載有其餘3名遊客，分別是哈丁、巴勒斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）及其兒子蘇萊曼（Suleman Dawood）。哈丁上周六曾在Facebook上載極地王子號及泰坦號照片，同時透過Instagram透露，紐芬蘭與拉布拉多省剛經歷過去40年來天氣最差冬季，是次行程恐怕是本年首次也是唯一一次，會抓緊天氣轉好機會，翌日開始參觀鐵達尼號殘骸之旅。他的公司周日亦在Instagram提到，潛水器已開始啟動，哈丁正潛入深海。

氧氣僅夠96小時 當泰坦號失聯消息傳出後，美國及加拿大隨即在出事海域展開搜索行動，包括使用聲納探測水底聲音。美國海岸防衞隊少將梅傑（John Mauger）前天出席記者會時重申，各方正密切合作，藉此找出泰坦號位置，繼而救出一眾失蹤者。他稱操作泰坦號人員擁有救援或應急能力，估計當時還餘下70至96小時搜救時間。

在前天搜索行動中，美方派出兩架C130運輸機，聯同加方一架P8海神偵察機及極地王子號一同尋找泰坦號。梅傑重申，只要能夠確定潛水器位置，搜索行動就會成形，屆時將聯合美國海軍、加拿大武裝部隊及私營企業夥伴一起研究水下救人行動。惟他亦承認出事地點位於遍遠海域，在那裏展開搜救行動的確是一項挑戰。

被問及失蹤者獲救機會時，20年前曾參觀鐵達尼號殘骸、也曾參與相關救援行動的潛水員戴利（Larry Daley）對此表示樂觀，理由是科技日漸進步。然而，英國皇家海軍退役少將帕里（Chris Parry）認為，海底救援是一項非常困難行動，特別是出事海域海床起伏不定，周圍滿是鐵達尼號殘骸。另外，美國電視台哥倫比亞廣播公司（CBS）記者波格（David Pogue）去年乘坐泰坦號潛入深海，他指由於全球定位系統（GPS）或無線電聯絡無法在深海運作，泰坦號與母船只能依靠短訊聯絡。本報綜合報道

觀光潛水器失蹤位置 其中4名乘客 鐵達尼號侵蝕問題愈來愈嚴重。