美指華擬古巴建設施 料駐解放軍

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周日至周一訪華期間，就中國在古巴的情報活動表達關切。美國傳媒周一披露，中古兩國就在古巴建立聯合軍事訓練設施進行談判，上址距離美國佛羅里達州僅160公里，中方得以駐軍及展開安全及情報行動。

《華爾街日報》引述現任及前任美國官員報道，該個聯合軍事訓練設施位於古巴北部海岸，可以為中國提供平台永久駐軍，擴大針對美國的情報收集活動，包括電子竊聽。

根據美方官員的說法，中國目前在古巴設有4個中古聯合運行的竊聽站，該竊聽網絡2019年前後進行重大升級。惟美國最擔心的是，這個聯合軍事訓練設施是中國「141項目」一部分，它是解放軍擴大全球軍事基地及後勤保障網絡的計劃。

討論未作實 美方欲阻撓 報道指，中古兩國就建立聯合軍事訓練設施一事的討論進入後期階段，但尚未得出結論。美國政府已經向古巴官員聯繫，試圖阻撓此事，並表達對古巴可能讓出主權的憂慮。美國情報官員表示，由於台灣與中國大陸也是相距160公里，中方認為在古巴的行動，是對美台關係作出的回應，包括針對美國出資武裝及訓練台灣軍隊。

美國官員聲言古巴有理由謹慎行事，以免在經濟困境、尋求美國放寬制裁及旅行限制時挑釁美方，又稱中古兩國在擴大安全合作方面將謹慎行動。惟美國先前追蹤一名古巴高級國防官員計劃的訪華行程，反映聯合軍事訓練設施距離正式落實不遠。