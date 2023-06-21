美日印太練兵 航母相繼訪越

【本報綜合報道】美國偵察機與中國戰機上月26日在南海國際空域短兵相接後，美國與日本過去一周聯同加拿大及法國在南海舉行演習；美日兩國均派出航空母艦在海上練兵，美方列根號據報即將訪問越南峴港，日方出雲號昨日停靠越南金蘭灣。

出雲號是日本海上自衞隊最大艦艇，由直升機驅逐艦改裝成為航空母艦，可以搭載F35B隱形戰機。該艦上周三與美國海軍航空母艦列根號，取道巴士海峽由菲律賓海駛入南海，當天起至周一分別與加拿大護衞艦蒙特利爾號、法國護衞艦洛林號在南海展開戰術演習，內容涉及反水面作戰、反潛作戰，旨在加強參與各方的合作性。

尼米茲號結束西太平洋部署 出雲號是日本海上自衞隊今年印太部署行動其中一員，昨日與隨行驅逐艦五月雨號到訪面向南海的金蘭灣。日方指揮官、第一護衞隊群司令西山高廣表示，有意加強與越南的安全保障關係，將為維持海洋秩序作出貢獻，實現自由開放的印太地區。

另外，原本在美國海軍第7艦隊轄區西太平洋活動的航空母艦尼米茲號，周一抵達夏威夷州珍珠港，意味進入負責東太平洋行動的第3艦隊轄區。尼米茲號航空母艦打擊群去年12月3日從西岸出發前往西太平洋，結束部署並在回國途中。