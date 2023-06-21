李強指合作與防風險非對立
【本報綜合報道】正在德國柏林訪問的中國國務院總理李強，周一與德國工商界代表舉行座談會，深入交流當前國際經濟政治形勢、未來技術發展前景、如何看待一些國家提出「去風險」等議題。他表示，不能夠把相互依存與不安全簡單畫等號。
李強表示，中方理解各方都有自己的安全關切，重要的是如何合理界定和防範風險；如果處理不當，將風險擴大化，只會造成更多和更大的問題。他認為，防風險和合作並不是對立，不合作才是最大的風險、不發展才是最大的不安全；又提到經濟全球化已經令世界經濟「你中有我、我中有你」，因此不能夠人為誇大「依賴」。
紹爾茨強調與華應對氣候
李強希望中德企業家堅持開放包容、合作共贏，以高質量高水平的務實合作。
另一方面，德國總理紹爾茨同日在柏林的德國聯邦工業聯合會會議表示，七大工業國集團（G7）尋求在原材料等領域降低對中國逐漸累積的「危險依賴」，而非試圖阻止中國經濟崛起。強調需與中方共同解決氣候變化等全球性問題。
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