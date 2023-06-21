李強指合作與防風險非對立

李強表示，中方理解各方都有自己的安全關切，重要的是如何合理界定和防範風險；如果處理不當，將風險擴大化，只會造成更多和更大的問題。他認為，防風險和合作並不是對立，不合作才是最大的風險、不發展才是最大的不安全；又提到經濟全球化已經令世界經濟「你中有我、我中有你」，因此不能夠人為誇大「依賴」。