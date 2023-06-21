轟6K夜間演訓 掛反艦導彈繞台

影片提到，該大隊2014年列裝轟6K轟炸機，從此告別臨空轟炸的單一作戰方式，探索遠程精確打擊的新路徑。首飛不到10個月就執行飛出第一島鏈的遠海任務，2015年8月飛越巴士海峽，被外方戰機抵近跟蹤，最近時相距不足100米。此外，2016年7月巡航南海黃岩島附近空域，2018年5月夜間繞飛台灣本島實現繞島巡航新模式。中國官媒指轟6K轟炸機信息化程度高，具備遠程奔襲、大區域巡邏、防區外精確打擊能力，是中國空軍部隊向戰略空軍轉型的標誌性裝備之一。影片同時播放這款軍機掛載及發射不同反艦導彈的畫面，包括專門打擊大中型船艦的鷹擊12反艦導彈。