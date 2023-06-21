兩岸國際

京斥防長被制裁 中美軍事交流障礙

布林肯（左）抵達北京後在機場踩踏地面劃設的「紅線」。 布林肯（左）抵達北京後在機場踩踏地面劃設的「紅線」。
布林肯（左）抵達北京後在機場踩踏地面劃設的「紅線」。
布林肯稱重啟溝通渠道遭拒
美國國務卿布林肯周一結束訪華行程離開北京，總統拜登形容他此行工作出色，聲言美中關係正在走上正軌。惟布林肯承認在華期間多次提出建立危機及軍方的溝通渠道，但中方表明目前不同意推進此事。中國外交部美大司司長楊濤歸咎於美國的單方面制裁，表示美方肯定清楚兩國軍事交流出現困難的原因。
布林肯離開前在北京舉行記者會，被問到中國是否同意建立危機溝通渠道或軍方溝通渠道時，表示確保具備這種溝通渠道至關重要，並提到兩國軍隊近期發生海空相遇事件。他說：「如果我們一致認為我們有責任負責地管理這種關係，如果我們一致認為確保關係中的競爭因素，不演變成衝突符合我們的共同利益，那麼我們肯定可以達成一致看法，並認識到確保雙方溝通渠道包括軍方之間的渠道之必要性。」
訪華取進展 拜登讚出色
布林肯直言美中關係當前處於不穩定的狀態，但雙方都認識到需要為穩定關係作出努力，美方認為建立更好、開放的溝通渠道非常重要，既可以防止誤解及誤判，也可以確保競爭不會演變成衝突。被問到中方拒絕建立軍方溝通渠道接觸，美方為何未來數周要繼續進行會談時，他直言強調根據美方為今次訪問設定的指標，「我們已經取得進展」。
楊濤同日在吹風會形容，布林肯訪華標誌新開始，但中美軍事交流遇到困難是美國造成，美方應該首先移除兩軍交流的障礙，撤銷對中國國務委員兼防長李尚福的制裁；又強調中國不排斥溝通，但溝通首先是相互尊重，不能夠只尋求自身關切，對另一方關切充耳不聞，亦不能夠「說歸說，做歸做」。本月2日，李尚福在新加坡亞洲安全會議期間與美國防長奧斯汀握手，但中方拒絕美方安排二人會晤的邀請。
白宮發言人巴埃爾表示，布林肯與中方進行有建設性的對話，美中關係向前邁進的良好一步，布林肯此行強調保持溝通渠道暢通的重要，美國將繼續利用外交途徑提出美方關切之處及與中方保持合作。早前獲邀訪華的美國總統氣候特使克里周一表示，渴望與布林肯會面確定自己訪華的日期，又稱美中兩國是全球最大的兩個溫室氣體排放國，必須建立夥伴關係應對氣候變化，不應讓其他問題的分歧成為阻礙。
中美同意增客運航班
中國國務委員兼外長秦剛周日與布林肯會面，雙方同意積極探討增加兩國之間客運航班，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪。中國外交部發言人毛寧昨日說，兩國主管部門就此問題保持溝通，本着靈活務實的態度，推動增加航班。本報綜合報道
李尚福（左）與奧斯汀（右）在新加坡亞洲安全會議期間握手。李尚福（左）與奧斯汀（右）在新加坡亞洲安全會議期間握手。
李尚福（左）與奧斯汀（右）在新加坡亞洲安全會議期間握手。
拜登（圖）形容布林肯訪華後，美中關係正在走上正軌。拜登（圖）形容布林肯訪華後，美中關係正在走上正軌。
拜登（圖）形容布林肯訪華後，美中關係正在走上正軌。
中國外交部整理美國國務卿布林肯訪華六大重點中國外交部整理美國國務卿布林肯訪華六大重點
中國外交部整理美國國務卿布林肯訪華六大重點
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