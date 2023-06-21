京斥防長被制裁 中美軍事交流障礙

布林肯稱重啟溝通渠道遭拒 美國國務卿布林肯周一結束訪華行程離開北京，總統拜登形容他此行工作出色，聲言美中關係正在走上正軌。惟布林肯承認在華期間多次提出建立危機及軍方的溝通渠道，但中方表明目前不同意推進此事。中國外交部美大司司長楊濤歸咎於美國的單方面制裁，表示美方肯定清楚兩國軍事交流出現困難的原因。

布林肯離開前在北京舉行記者會，被問到中國是否同意建立危機溝通渠道或軍方溝通渠道時，表示確保具備這種溝通渠道至關重要，並提到兩國軍隊近期發生海空相遇事件。他說：「如果我們一致認為我們有責任負責地管理這種關係，如果我們一致認為確保關係中的競爭因素，不演變成衝突符合我們的共同利益，那麼我們肯定可以達成一致看法，並認識到確保雙方溝通渠道包括軍方之間的渠道之必要性。」

訪華取進展 拜登讚出色 布林肯直言美中關係當前處於不穩定的狀態，但雙方都認識到需要為穩定關係作出努力，美方認為建立更好、開放的溝通渠道非常重要，既可以防止誤解及誤判，也可以確保競爭不會演變成衝突。被問到中方拒絕建立軍方溝通渠道接觸，美方為何未來數周要繼續進行會談時，他直言強調根據美方為今次訪問設定的指標，「我們已經取得進展」。

楊濤同日在吹風會形容，布林肯訪華標誌新開始，但中美軍事交流遇到困難是美國造成，美方應該首先移除兩軍交流的障礙，撤銷對中國國務委員兼防長李尚福的制裁；又強調中國不排斥溝通，但溝通首先是相互尊重，不能夠只尋求自身關切，對另一方關切充耳不聞，亦不能夠「說歸說，做歸做」。本月2日，李尚福在新加坡亞洲安全會議期間與美國防長奧斯汀握手，但中方拒絕美方安排二人會晤的邀請。

白宮發言人巴埃爾表示，布林肯與中方進行有建設性的對話，美中關係向前邁進的良好一步，布林肯此行強調保持溝通渠道暢通的重要，美國將繼續利用外交途徑提出美方關切之處及與中方保持合作。早前獲邀訪華的美國總統氣候特使克里周一表示，渴望與布林肯會面確定自己訪華的日期，又稱美中兩國是全球最大的兩個溫室氣體排放國，必須建立夥伴關係應對氣候變化，不應讓其他問題的分歧成為阻礙。

中美同意增客運航班 中國國務委員兼外長秦剛周日與布林肯會面，雙方同意積極探討增加兩國之間客運航班，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪。中國外交部發言人毛寧昨日說，兩國主管部門就此問題保持溝通，本着靈活務實的態度，推動增加航班。本報綜合報道

李尚福（左）與奧斯汀（右）在新加坡亞洲安全會議期間握手。 拜登（圖）形容布林肯訪華後，美中關係正在走上正軌。 中國外交部整理美國國務卿布林肯訪華六大重點