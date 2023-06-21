暗示成績差應棄中考 班主任受查

【本報綜合報道】江西省南昌市周日傳出消息稱，某中學老師以畢業證威脅，暗示要初中三年級成績較差的學生放棄中考，直到家長發現孩子並無參加考試才揭發事件。當地教育局同日發出通報，證實事件屬實，當局將督促屬地教育行政部門及涉事的灣里實驗學校與家長溝通，妥善處理此事，並追究相關人員的責任。

家長指參加與否屬學生權利 涉事學生家長爆料，孩子成績不理想，但在中考前疑似接到班主任的訊息，言語暗示不要參加考試。中學生並無及時與家人溝通，直到事後家長才知道孩子沒有參加考試，認為收到此類訊息的學生可能不止一個。

學生的家長強調，雖然孩子的成績不太好，但參加中考是學生的權利，「他們（老師）不能拿走這個權利」。涉事班主任事後否認有此事，「沒有這個情況」。

南昌市教育局得悉情況後成立調查小組進行調查，初步核查涉及的學生為該市灣里實驗學校初三學生，班主任暗示其棄考情況基本屬實。當局將引導全市中小學校樹立正確的教育觀，以對學生高度負責的態度，更加細緻地做好各項工作。