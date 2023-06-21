食肆逼客掃碼點餐索資料 局方約談

【本報綜合報道】內地不少餐廳要求顧客用二維碼點餐，掃描後卻彈出窗口推送廣告、誘導用戶註冊成為會員，甚至索要個人資料。為了整治市場亂象，上海市網信辦、市場監管局上周五派出執法人員，前往涉事門店展開突擊檢查，發現有商店涉嫌違反《個人信息保護法》的有關要求，已經要求相關企業參加約談。

內地傳媒本月上旬暗訪上海市多間餐廳掃描點餐二維碼，發現星巴克（Starbucks）點餐程式要求用戶授權程式更多權限，否則不能夠成功載入點餐頁面。

公眾號不斷宣傳新產品 另一商舖「天泰餐廳」完全不提供紙質菜單，顧客別無選擇，只有使用手機關注該餐廳微信公眾號才能夠點餐，餐廳在自家微信公眾號不斷向他們宣傳新產品。

沃歌斯（Wagas）的點餐程式要求用戶授予索要位置權限，只要不授權，頁面就像故障般不斷加載，重複出現索要位置權限的彈窗畫面。北京市、上海市、深圳市多地消費者委員會周一就問題發布倡議，敦促商家自律守規，切勿違反有關法規。