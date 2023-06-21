婦自首後猝死 女質疑暴力審訊

調查指事主如廁倒地

趙×香上周三上午主動到慈利縣公安局觀音橋派出所接受詢問，其女兒當天下午即收到警方電話，通知她趕往當地一間醫院，結果到場時發現母親沒有生命迹象，無法從對方口中得悉在派出所的情況。她對母親在派出所接受詢問的過程表示質疑，警方事後無法提供錄音或影片等資料，並把死者遺體運至殯儀館，不許家屬認領。