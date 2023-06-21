婦自首後猝死 女質疑暴力審訊
【本報綜合報道】湖南省張家界市慈利縣一名女子近日爆料，指母親到派出所配合調查後猝死，送院搶救不治身亡。她發現母親身上有傷痕，質疑在派出所遭警員暴力審訊。
慈利縣聯合調查組昨日發出通報，指女事主趙×香因涉嫌容留、介紹賣淫犯罪，主動到派出所投案，但在等候訊問時猝死，後續調查及善後工作正在進行。
調查指事主如廁倒地
趙×香上周三上午主動到慈利縣公安局觀音橋派出所接受詢問，其女兒當天下午即收到警方電話，通知她趕往當地一間醫院，結果到場時發現母親沒有生命迹象，無法從對方口中得悉在派出所的情況。她對母親在派出所接受詢問的過程表示質疑，警方事後無法提供錄音或影片等資料，並把死者遺體運至殯儀館，不許家屬認領。
殯儀館稱因涉及案件，死者家屬必須在警方陪同下才能夠查看遺體。慈利縣聯合調查組指趙×香在等候訊問期間上廁所途中突然倒地，經搶救無效死亡，醫院診斷為惡性心率失常導致心源性猝死。若發現相關人員違紀違法，將依紀依法嚴肅處理。
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