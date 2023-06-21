鄰居封門打通霸宅 涉退伍軍人 當局調查

遼寧省朝陽市喀左縣一名于姓女子近日發文，表示「房子兩年沒住，門被鄰居堵死了」，對方大門前掛有「光榮之家」的牌匾，同時印有「遼寧省人民政府 退役軍人事務部監製」的字樣。喀左縣委宣傳部周一通報，得悉消息後成立專門調查組，全面調查取證，維護業主合法權益。

于女周日在網上爆料，指其購買的單位兩年沒住卻被鄰居用衣櫃封死，懷疑對方已經打通使用。她隨後拿出房產證，證明此單位屬於自己；又發布報案時的錄音，警員表示該單位涉嫌「一房二賣」，建議利用司法途徑處理。警方指出，由於開發商拖欠鄰居錢款，故此抵押于女房屋予對方。屬地派出所工作人員亦表示，此案屬於三方的矛盾，具體情況仍然調查。關於該單位的來龍去脈，于女指該套房面積80平方米，當初開發商欠她弟弟錢，弟弟又欠她錢，於是開發商為了抵債便把這套房給予她。

官裁地產商助女事主登記 由於她不住在這裏打算賣樓，於是讓中介帶人看樓，後來中介告訴她房子正在裝修，於是才發現開發商將她的房子抵押給對門單位的鄰居，在她的門前裝了衣櫃。

于女2018年7月4日把朝陽九鳳房地產開發有限公司和鄰居告上法庭，法院認為原告與涉事公司的房屋買賣合約有效，要求被告九鳳公司協助辦理不動產登記的訴訟請求。關於房屋的權屬爭議，法官指，倘若鄰居認為自己的權益受到侵害，可以向相關公司另行主張權利。最後一審裁定九鳳公司在判決生效後10天內，協助于女士涉案房屋的不動產登記手續。

鄰居就判決上訴拖多年 惟對門鄰居不服判決提出上訴，導致她至今未能夠取回房子。她由於在上一次訴訟中花費大量金錢和精力，而且鄰居不通法理難以溝通，鄰居堅持認定房子是他的，加上開發商涉嫌與鄰居有來往，讓她不想再繼續打官司，僅希望房屋可以恢復原樣歸還自己，或由鄰居將其買下。本報綜合報道

鄰居大門掛有「光榮之家」的牌匾。 于女