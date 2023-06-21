兩岸國際

緬甸移交6名電騙嫌疑人 華押回國

中國駐緬甸大使館周一表示，陸某、陳×、鄧×等6名電訊詐騙犯罪嫌疑人，當天在仰光國際機場由緬甸警方移交給中國警方工作組押解回國。疑犯在中緬泰三方聯合打擊緬泰邊境涉電詐犯罪行動中被逮捕，當局強調中方將繼續加強與緬泰兩方的執法合作，保持對此類犯罪的嚴打態勢，維護人民群眾財產安全。（綜合報道）
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