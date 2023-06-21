徵售地舞弊 武漢前副市長囚13年

【本報綜合報道】湖北省紀委監委周一通報5宗工程建設領域腐敗典型案例，涉案官員被開除黨籍和公職，移送檢方起訴或已經被判刑。武漢市政府前黨組成員、副市長李忠在土地收儲和出讓過程徇私舞弊，使國家利益遭受特別重大損失，被判處監禁13年。

湖北通報5宗工程腐敗

通報顯示，李忠2006年至2011年利用擔任武漢市蔡甸區政府區長、區委書記期間，在蔡甸城建投資開發有限公司收購某房地產開發公司土地過程接受他人請託，未經評估擅自決定把代徵土地視為商住用地淨地等價收購，並由城投公司代繳土地增值稅。他又在批准決定向某房地產企業出讓商住用地過程中，未經評估地價和公開招拍掛，以低於同批次出讓同類土地的價格，向該公司定向出讓458.45畝商住用地。