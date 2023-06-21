台懲戒法院院長提早退休 被指涉性騷擾

李伯道

【本報綜合報道】台灣性騷擾風波燒到司法界，原定本月屆齡退休的懲戒法院前院長李伯道，今年5月8日突然獲總統府核准提前退休。當地傳媒昨日報道，李伯道涉嫌性騷擾女下屬，司法院以「大局為重」未立即移送法辦，反而讓他稱病閃退，涉嫌包庇。司法院發言人張永宏表示，司法院從未收到受害人申訴，已經啟動調查。

司法院反駁指無接申訴 張永宏昨日表示，對於有報道指李伯道涉嫌性騷擾，經查確認司法院在報道刊登前未接獲相關申訴，李伯道當初以身體理由申請提前退休獲准。司法院因應報道內容，立即依照性騷擾的相關法制啟動調查，如果調查屬實，將依法懲處，決不寬貸。

報道指時任司法院秘書長、現任懲戒法院院長林輝煌接獲受害人申訴卻選擇包庇，司法院長許宗力還在懲戒法院院長交接典禮上盛讚李伯道的貢獻，張永宏指當天一早已經致電林輝煌，對方表示沒收到申訴。張永宏強調，司法院沒有「明知」情況還讓李伯道退休一事，目前連受害人是誰都不清楚。