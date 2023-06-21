神州高溫勢破峰值 全球走向未知領域

酷熱今重臨河北 厄爾尼諾提前呈現 高溫今日在華北地區捲土重來，中國科學院主管的《中國科學報》周一報道，內地多地近日出現持續高溫，隨着世界海洋溫度飆升和太平洋厄爾尼諾現象到來，今年或成為有紀錄以來最熱的一年，地球正在走向「未知領域」。

內地北方今年以來最強高溫天氣過程，本月中進入鼎盛時段。河北省成為全國最熱的地方，氣溫榜前10位一度被河北省城市包攬，當中石家莊市成為今年首個衝上40℃的省會城市，張家口赤城、承德豐寧等地均刷新6月歷史同期最高氣溫紀錄。華北東部、黃淮大部等地將再度出現35至37℃高溫天氣，局部地區氣溫甚至達40℃。

中國氣象局表示，厄爾尼諾現象逐漸呈現，預測其出現時間比預想提前一個月至兩個月，推高全球變暖幅度，很可能帶來全球變暖新高峰。此前全球有紀錄以來最熱的一年是2016年，監測地球氣候變化的哥白尼計劃顯示今年氣溫可能接近2016年。本月9日全球平均氣溫16.7℃，僅比2016年8月13日有紀錄以來最高氣溫低0.1℃。

海洋溫度已破最高紀錄 科學家警告，由於世界各地一系列的海洋熱浪，導致海面溫度一直處於歷史新高。本月11日，北大西洋的溫度達到最高點的22.7℃，比2010年6月的最高紀錄還要高0.5℃。哥白尼計劃成員伯吉斯（Samantha Burgess）表示，人類歷史上從未有過如此「溫暖」的海洋，而且空氣溫度也即將打破紀錄，「我們正處於未知領域」。

內地去年曾經因高溫乾旱引發缺電危機，氣象部門預計今年6月至8月夏季，西南地區東部及華中中部降水偏少、氣溫偏高，湖北大部、湖南北部、重慶東部、四川東北部等地降水偏少兩成至五成，可能出現區域性乾旱；雲南和四川水力發電量同比下降幅度進一步擴大，其中四川4月水力發電量下降11.9%，5月同比降幅達24.4%。

內地缺水增火力保發電 雲南今年面臨乾旱，首4個月平均降水量32.9毫米，較同期偏少64.1%，為近10年來同期最少。去年四川、重慶經歷61年來的極端高溫乾旱事件後，水庫蓄水不足，加上今年主要江河來水偏少，去年冬季到今年5月，長江流域來水持續偏枯。內地傳媒報道，為了保證電力供應，四川和雲南的火力發電增長很快，以補充發電缺口。本報綜合報道