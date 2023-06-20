美國促日菲聯盟 中國東亞受威脅

美國新冷戰格局，在歐洲是以北約制俄羅斯，在東亞則是以日本、澳洲來對付中國。在這兩大敵以外，美國是暫時放手，因為未成直接的威脅，故此，在中東甘讓伊朗與沙特阿拉伯和解，在非洲撒手不理，在拉丁美洲也讓左翼政權發展。美國或許相信控制了中俄，或打敗兩國，國際上便無競爭對手。

歐洲方面，烏克蘭戰爭還未有結果，美國便在東亞部署。2021年的AUKUS先把英、澳結盟，也可順帶把加拿大引入，作為盎格魯撒克遜的政治軍事核心，跟着便是扶持日本重整軍備，突破戰後和平憲法規限，逐步擴展成為美國對付中國的主要助手，一如北約。也拉攏南韓與菲律賓，作為日本在東亞組成與AUKUS相輔的政軍聯盟。

組織反中軍事陣營 今年開始，日本從美國購買巡航導彈，合作研發高超音速導彈，以及自行開發反艦巡航導彈等等，都應該主要針對中國而非北韓。這是美國促進日本成為東亞的軍事強國，以財力、軍力和研發力量合作圍堵制約中國。與此同時，美日組織東亞的反中軍事陣營，主要鞏固對華第一島鏈防線。

日本對菲律賓提供軍備援助，目前限於日本體制，未能提供致命武器裝備，但已出口雷達設施，用作監控菲律賓西部海域即南中國海的中國艦機活動。日本艦機自去年12月已訪問菲律賓，西方評論指菲律賓早晚會容許日本使用其軍事基地，簽署協議讓日菲軍方同時可進入對方的領土，一如日本與澳洲和英國已有的條約，這便會是日菲（實質是美英澳加與日菲）軍事結盟的階段。6月初，美國主管亞太安全事務的國防部助理部長公開說，會積極把澳洲、日本與菲律賓連結在一起。剛剛日本、菲律賓與美國召開首次3方國家安全顧問峰會，明顯是為了3國軍事與情報相通，對付中國的部署正在加快。菲律賓亦惡化與中國在菲佔中業島與仁愛礁的爭執，即使中國海軍艦隻友好訪問馬尼拉，亦不足以降低菲律賓與美日軍事合作的趨向。

菲律賓為美國前殖民地，該國政權屬寡頭家族集團所壟斷，美國容易把持，中國反而難以拉攏，單只投資不足以抵銷當地親美的政經勢力。中國沒法逆轉日本重返軍國主義的發展，美日聯手，台海以至東亞將會是中國國家安全的大威脅。美國的戰略正逐漸落實。

研究所所長 陳文鴻