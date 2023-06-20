兩岸國際

西瓜公路賽5800人參加
以出產西瓜而聞名的日本千葉縣富里市前日時隔4年再度舉辦「西瓜公路賽」活動，吸引全日本各地大約5,800名選手參賽。它以「補西瓜站」代替傳統比賽中的補水站，一眾跑手在跑步途中可以用西瓜補充水分，更有跑手穿上以西瓜為主題的裝束，為比賽增加趣味。
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