西瓜公路賽5800人參加

以出產西瓜而聞名的日本千葉縣富里市前日時隔4年再度舉辦「西瓜公路賽」活動，吸引全日本各地大約5,800名選手參賽。它以「補西瓜站」代替傳統比賽中的補水站，一眾跑手在跑步途中可以用西瓜補充水分，更有跑手穿上以西瓜為主題的裝束，為比賽增加趣味。