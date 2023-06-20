澳洲麻鳽頻發求偶聲音 盼擺脫絕種命運

野外僅存1300隻 水位下降時活躍 澳洲麻鳽作為瀕危鳥類，當地僅有1,300隻存活在野外。但有科學家發現，新南威爾士省南部濕地的成年雄性澳洲麻鳽頻繁發出叫聲，意味牠們正尋求交配，為這種瀕危鳥類未來的數量增長點燃了希望。

由於澳洲麻鳽的外表顏色在自然環境中充滿隱蔽性，科學家因此記錄牠們的叫聲，用來追蹤牠們的繁殖活動。去年9月，當墨累河的洪水逼近森林時，查爾斯史都華大學科學家日尼代爾希奇（Elizabeth Znidersic）和她的團隊急忙安裝錄音機，監測澳洲麻鳽的叫聲。幾個月後，當研究小組取回錄音機時，他們驚訝地發現，當水位上升時麻鳽的叫聲停止，但在水位退去時叫聲變得活躍起來。

繁殖季節比正常情況晚 日尼代爾希奇稱，洪水恰逢繁殖季節，水位一下降，就看到比正常情況晚的繁殖季節開始了，麻鳽在水位高峰後的幾個月裏發出叫聲。她形容麻鳽發出的是一種非常低頻的轟鳴聲，雄性會對雌性說，「我來了，我能發出很好的叫聲，我很健康，我很帥，過來接我」，對該物種來說是一個絕對驚人的奇景。

新南威爾士省規劃和環境部官員蔡爾德斯（Paul Childs）形容這是一個很好的結果，凸顯了長期監測的重要性，有助於為環境水適應性管理和捕食者控制等活動提供資訊，幫助建立澳洲麻鳽種群。本報綜合報道