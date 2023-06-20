美兩州槍擊不斷 7死66傷

拜登促加強制衡 「否則需新國會」 美國密蘇里州及伊利諾伊州周日凌晨分別發生多宗槍擊案，至少7死及66人受傷。總統拜登促請國會盡快在槍械安全問題上採取行動，否則便需要一個新國會。

在密蘇里州聖路易斯一個派對上，有人突然開槍造成一死9傷，所有死傷者都是15至19歲的青少年。警方表示，案發在凌晨1時左右，當時有警員看見有大群人從市中心一座建築物跑出來，之後就接報大廈5樓發生槍擊案。初步調查顯示，當時一群年輕人在5樓一個辦公空間參加派對，警員趕到現場時，發現10名年輕人身上有明顯槍傷，一名17歲男子證實死亡，一名17歲女子在跑下樓梯時可能曾被人踩踏，以致脊椎重傷。

警方在現場發現許多彈殼並檢獲多把槍枝，包括一支AR步槍和一支手槍，槍枝由一名疑犯持有，目前已被警方拘押。警方指疑犯是未成年，而當局未透露今次事件的可能動機。

密州派對 伊州慶祝活動出事 伊利諾伊州芝加哥市郊威洛布魯克一場慶祝廢除奴隸制度的「六月節」活動亦爆發槍擊，事發時有300至400人在場，至少一人死亡及22人受傷。警方稱，慶祝活動於上周六下午6時左右開始，當時有警員在現場監察。到翌日凌晨零時25分左右，警員聽到一個購物中心的停車場傳來多次槍聲，於是趕到現場應變，傷者送往多家醫院救治。有目擊者稱，傳出槍聲後，在場人士慌忙走避，情況混亂。

警方形容，一場和平的聚會突然變得暴力，而射向人群的子彈由多支槍械發射，暫未有人被捕，行兇動機仍在調查中。探員仍在與受害者和目擊者會面，並查看閉路電視片段。上周六至翌日期間，芝加哥發生多宗槍擊，共造成5死35傷。本報綜合報道