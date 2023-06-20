北韓中全會 狠批發射衞星失敗

【本報綜合報道】北韓官媒昨報道，勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議上周五至周日舉行，領袖金正恩亦出席。會議總結提及上月31日發射首枚軍事偵察衞星失敗，形容是該國上半年最嚴重的錯誤，並指示有關部門要盡快成功發射衞星。

會議報告形容，軍事偵察衞星發射是北韓太空開發領域的重大戰略工作，勞動黨第八次代表大會提出的國防力量發展五大重點目標都很重要，其中軍事偵察衞星開發工作對該國武裝力量的發展前景、切實做好戰鬥準備方面，具有極其重大的意義。

對韓強硬 金英哲重返政治局 報告嚴厲批評負責發射衞星準備工作的幹部不負責任，提出戰鬥任務指示有關部門幹部和科學家，徹底分析發射失敗的原因和教訓，盡快成功發射軍事偵察衞星，「從而為提升人民軍偵察情報能力，在太空開發領域取得更大飛躍發展打開捷徑」。

另外，報道介紹會議消息時，提到前統戰部長金英哲補選為勞動黨中央委員會政治局候選委員，刊登其照片的頭銜標註為「統戰部顧問」。金英哲以對南韓強硬立場見稱，外界推測他重返政治局或重新負責對韓工作，或進一步加劇半島緊張局勢。