英軍組建新部隊 專責本土反恐

新部隊名為剃刀中隊（Razor Squadron），是特種部隊支援群在阿富汗戰爭時期成立後首個出現的特種作戰小組。中隊擁有230名受過特殊訓練的士兵，總部設在英國陸軍特種空勤團所在地赫里福德。消息人士指，儘管「剃刀中隊」看似與陸軍頗具淵源，但目前四分之三成員來自皇家海軍陸戰隊。中隊成員是近身格鬥專家，配備一系列特殊武器，職責包括監視、解救人質、在高速公路網絡快速組織警戒線。