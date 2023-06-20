英軍組建新部隊 專責本土反恐
【本報綜合報道】英國傳媒上周六報道，英國軍方已經獲准組建一支新部隊，專責在本土反恐行動中支援警方及軍情五處，減輕特種部隊負擔。
新部隊名為剃刀中隊（Razor Squadron），是特種部隊支援群在阿富汗戰爭時期成立後首個出現的特種作戰小組。中隊擁有230名受過特殊訓練的士兵，總部設在英國陸軍特種空勤團所在地赫里福德。消息人士指，儘管「剃刀中隊」看似與陸軍頗具淵源，但目前四分之三成員來自皇家海軍陸戰隊。中隊成員是近身格鬥專家，配備一系列特殊武器，職責包括監視、解救人質、在高速公路網絡快速組織警戒線。
減輕特種部隊負擔
2017年曼徹斯特恐襲及倫敦地鐵站爆炸案後，100名特種空勤團、舟艇特勤團等特種部隊成員處於長期戒備狀態，以便發生恐襲時立即協助反恐警察。然而，英國特種部隊需要訓練烏克蘭特種部隊，因此須尋找解決方案，繼續支援反恐任務。高級消息人士透露，成立新部隊就是為了填補特種部隊需求不斷增長所造成的缺口。
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