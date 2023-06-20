傳烏奪扎波羅熱州村莊 俄軍否認
【本報綜合報道】烏克蘭扎波羅熱州一名俄羅斯任命的官員，周日承認烏軍已經重新奪取該州南部一條小村莊，被認為是烏克蘭自本月較早發動反攻以來，在該戰線首度獲勝。不過，俄羅斯國防部否認有關說法，稱烏軍被擊退並遭受損失。
水壩被炸 俄稱水災35人死
俄方任命的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）周日在即時通訊平台發文稱，烏軍已經控制派特科哈特（Piatykhatky），俄軍發炮試圖奪回它。派特科哈特是南部前線眾多村莊之一，奪回它並不代表烏軍取得重大軍事突破，但這是反攻以來南部戰線首度獲勝。烏軍總參謀部每晚發布的最新消息稱，俄軍在該區「處於守勢」，但沒有提及該村莊；俄羅斯國防部同日在通訊平台發文，稱在派特科哈特擊退烏軍，敵方十多輛主戰坦克和裝甲車被摧毀，也有敵軍被殲滅。
烏軍總參謀部上周六表示，當天對俄軍駐紮地進行14次空襲，摧毀兩個防空導彈系統，襲擊3個指揮所、兩個人員駐紮區、5個彈藥庫、3個身處射擊陣地的炮兵部隊。
另外，赫爾松州卡霍夫卡水電站大壩被炸毀引發的水災，俄羅斯表示死亡人數增至35人。聯合國駐烏克蘭人道主義協調員布朗周日指摘，俄方拒絕讓救援物資運送到俄控災區，敦促俄方根據國際人道主義法規定的義務行事。
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