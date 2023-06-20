瑞典擔憂俄核武攻擊 國會報告倡調整防衞集中應對

瑞典國會國防委員會昨日發表報告，指出本國國防必須專注於應對俄羅斯威脅，並警告不能排除受到俄羅斯攻擊的可能。

報告認為俄羅斯進一步降低動用軍事力量的門檻，並願意承擔高政治和軍事風險，雖然俄軍地面部隊正在烏克蘭戰鬥，但不影響俄羅斯利用海軍、空軍、長程武器或核武攻擊瑞典的能力。報告指出，烏克蘭戰爭可能升級為對其他國家的攻擊，甚至可能使用核武或大殺傷力武器。因此，瑞典需要重新設計安全政策，並根據俄羅斯在未來很長一段時間內構成的威脅而調整防衞。

加入北約受阻 承諾武器供烏 報告又指瑞典的安全和國防政策，應旨在應對俄羅斯對歐洲和全球安全構成的長期威脅，不能排除俄羅斯對瑞典發動武裝攻擊。報告亦提出瑞典的新防衞準則，是以加入北約為基礎，而不再像先前依賴與北歐國家與歐盟合作。與大多數國家一樣，瑞典在30年前冷戰結束後縮減國防開支，但近年又重新增加，並將在2026年達到佔國民生產總值2%的北約國家標準。

俄羅斯去年2月攻打烏克蘭後，瑞典和芬蘭宣布放棄持續多年的中立政策，共同申請加入北約，北約全部成員國已批准芬蘭的申請，但土耳其和匈牙利尚未認證瑞典的申請。瑞典於4月至5月期間舉行歷來最大規模軍事演習，並承諾向烏克蘭提供坦克及火炮。

芬蘭擬審查俄領館法律地位 芬蘭總統尼尼斯特周日在首都赫爾辛基出席活動發表演講，他提到將審查俄羅斯駐奧蘭群島領事館是否符合國際條約，要求俄方說明領事館的法律地位。奧蘭群島位於波羅的海中波的尼亞灣入口處，它的非軍事化及中立地位可追溯至1856年的《巴黎條約》，當時芬蘭是俄羅斯帝國附庸。經歷3個月的蘇芬冬季戰爭後，莫斯科於1940年在奧蘭群島首府瑪麗港設立領事館。及至1947年，芬蘭與二戰勝方同盟國簽訂《巴黎和平條約》，確認奧蘭群島非軍事化。本報綜合報道