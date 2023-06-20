新竹設聲音照相 遏噪音車

台灣新竹縣政府環保局去年2月在竹北市台1線中華路上，設置縣內首支固定式聲音照相科技執法，成功遏止噪音車。為了再提升成效，今年新增3處固定式聲音照相，3月起增加每月夜間攔查次數，盼強化高噪音車輛取締，維護居住安寧。（綜合報道）