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新竹設聲音照相 遏噪音車
台灣新竹縣政府環保局去年2月在竹北市台1線中華路上，設置縣內首支固定式聲音照相科技執法，成功遏止噪音車。為了再提升成效，今年新增3處固定式聲音照相，3月起增加每月夜間攔查次數，盼強化高噪音車輛取締，維護居住安寧。（綜合報道）
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