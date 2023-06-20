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男子健身室猝死 職員疑失職
內地傳媒周日報道，湖南省長沙市張姓男子本月9日在健身俱樂部健身期間猝死。死者家屬認為健身室錯過黃金搶救時間，也未能夠索取閉路電視片段。健身室表示，目前無法斷定事主是在健身期間猝死，將積極配合警方調查。（綜合報道）
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