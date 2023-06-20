迷姦水扮護髮素 46人涉走私被捕

【本報綜合報道】福建省廈門市去年被揭有人利用國際速遞包裹走私毒品回國，把「迷姦水」偽裝為護髮素瞞報偽報通關。今年3月在公安部禁毒局和福建省公安廳禁毒總隊指揮下，廈門警方跨越15個省市破獲特大跨境走私迷姦水案，逮捕46人及繳獲51瓶迷姦水。

迷姦水主要成分為「γ-羥基丁酸」，是第3代新型毒品，無色無味，可以混入飲品，飲用後短時間就使人昏睡，若被犯罪分子用作麻醉藥品使用，將造成十分惡劣的社會危害。廈門市公安局禁毒支隊去年9月接獲廈門海關緝私局線索通報，調查發現33歲男子蔡×賢多次使用假地址、假名字從境外網站購買此類「護髮素」，有走私毒品犯罪重大嫌疑。

從東南亞偷運入境 警方逮捕蔡男後，對方透露曾經多次購買該類毒品，並轉售給他人賺取差價，涉嫌走私、販賣毒品。此案被公安部列為部督案件，廈門警方在四川、浙江、江蘇等地收網，逮捕多名涉案人員和繳獲一批迷姦水。涉案人員向警方交代，指該批迷姦水是通過境外網站聯繫賣家購買，並謊報數量、品名等，從東南亞走私入境。