爛尾樓風波 紓困金助房企成效低

【本報綜合報道】內地去年7月爆出爛尾樓風波，多地民眾拒繳房貸，政府為了力爭保交樓推出多項保障措施，去年首期推出2,000億元人民幣（約2,219億港元）低利息紓困金，供合資格房企申請。內地傳媒周日報道，事隔近一年後，大多數相關房地產項目依然無法復工，因紓困金有限，符合申請資格的房企也不多。

西南華中重災區 交付率11% 內地官方沒有公布全國停工或爛尾的地盤數量，報道引述建築業第三方資訊平台「百年建築網」對全國範圍內1,114個項目的保交樓交付進度進行調研。結果發現，截至今年5月底，華南、華北地區交付進度較好，比例分別達到56%和40%；西南、華中地區交付比例分別僅15%和16%；交付率最低的省份是河南，僅為11%。

在爛尾樓重災區昆明、貴陽、鄭州，約10名房地產界人士估計近兩年買樓的同事買到「爛尾樓」之比重，答案普遍在一半以上；一間主要房企鄭州區域公司，買樓員工中超過八成無法獲得如期交付。分析指中國樓市依賴高槓桿經營，2019年後樓市走下坡，政府加強監管令部分房地產公司的流動性出問題，因而留下大量爛尾樓。