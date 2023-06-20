華南暴雨成災 防汛4級警報擴至8省市區

湖北611座水庫超汛限水位 受副熱帶高壓北抬和暖濕氣流加強影響，內地南方進入梅雨季節，不少地區迎來強降雨。國家防汛抗旱總指揮部把防汛4級應急響應範圍擴展至8個省市區，分別是廣西、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、貴州。湖北省水利廳表示，周日早上8時至昨日早上8時，全省多地出現大雨到暴雨，並合共有611座水庫超汛限水位，涉及11座中型水庫和600座小型水庫，目前均正常溢洪。

內媒報道，在湖北，長江中游幹流宜昌和枝城水位分別下降0.10米和0.05米，其餘各站水位均上漲，最大升幅為漢口站0.32米；各站水位均在設防水位以下。漢江中游幹流各站水位除了黃家港下降0.17米，其餘均上漲，最大升幅為岳口站1.24米。宜城站水位56.54米，超設防0.04米，其餘各站水位均在設防水位以下。

貴州省貴陽市多地周日至昨日亦出現暴雨、大暴雨天氣，主城區降雨約165.9毫米，暴雨引發全市多地出現洪澇災害。多處路段和民房被淹沒，地鐵站、停車場、道路等多個區域積水嚴重，部分地區積水可達人的頸部，有大批群眾因暴雨受困。貴陽消防出動緊急營救4名群眾，疏散31名被困者。國家氣候中心提醒，長時間頻繁降雨易引發山洪、土石流等地質災害，居住附近民眾須小心。

北方持續高溫 最高超過40℃ 相對南方多雨天氣，北方地區持續高溫，華北、黃淮一帶出現大範圍高溫，局部地區最高氣溫錄得超過40℃，其中北京和天津上周五出現1951年以來6月中旬最熱的日間氣溫。高溫範圍將向東北一帶逐漸收縮，當局建議民眾避免在上午10時至下午4時進行長時間戶外活動，減低中暑暈倒發生風險。至於北方高溫天氣何時結束，氣象部門指會在降雨和冷空氣下有所緩解，氣溫普遍降至30℃左右，預計高溫天氣在端午節假期捲土重來。本報綜合報道