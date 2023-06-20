兩岸國際

菜盤現鼠蹤 河南餐廳停業

周日有網民爆料，指河南平頂山高速服務區的餐廳菜盤驚現兩隻老鼠，裝有食材的碗碟之間有老鼠爬來爬去。當地市場監管局同日通報，事後派員到場，要求涉事餐廳立即停業整改並立案查處。服務區昨發布致歉信，指將全面排查店內衞生情況，處罰經營者，增設擋鼠板、封堵洞口保障衞生安全。（綜合報道）
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