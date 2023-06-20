台爆本地登革熱 一周14宗

台灣台南市本月12日出現今年首宗登革熱本土個案，打破該地區3年來的零確診紀錄，不到一周累計本土個案達到14宗。當局稱目前針對首宗個案的周邊50米與室外200米完成全區域噴藥防治，並在指標個案周遭擺放80個誘卵桶，下周可知首波滅蚊成效。有專家批評，要求商家停業是過度反應。（綜合報道）