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台搗感冒藥製毒廠 拘兩男
台灣台中市警察局周日宣布破獲利用感冒藥煉製冰毒工廠，逮捕兩名男子並移送檢方偵辦。他們購入兩萬多顆感冒藥，分別在高雄及屏東租下3個地點處理不同階段製毒過程，利用甲醇溶解藥物，經冷卻、烘乾製成冰毒的先驅原料「假麻黃鹼」，再提煉成冰毒；若製作失敗會倒入馬桶中滅證，但最終被警方發現。（綜合報道）
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