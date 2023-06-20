解放軍嚴管領導幹部社交 涉8方面
【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，經中央軍委批准，中央軍委政治工作部、紀律檢查委員會近日印發的《軍隊領導幹部社會交往行為規範》，針對境外人員、互聯網虛擬交往等8個方面交往行為提出明確要求、作出具體規範。
包括上網及境外人員等
該規範堅持貫徹落實全面從嚴治黨、全面從嚴治軍要求，着眼加強軍隊領導幹部教育管理監督。內容針對多方面交往行為提出明確要求，包括軍隊領導幹部與地方黨政機關和有關單位及其人員，企業（事業單位）及其相關人員，社會團體，新聞媒體、理論研究和學術交流機構及相關人員，少數民族和宗教組織及信教群眾，國（境）外各類組織、機構、人員，親友交往，以及互聯網社交平台虛擬交往。
該規範強調，各級黨委應加強軍隊領導幹部社會交往管理，履行好主體責任，政治工作部門、紀檢監察機關應履行監督責任，及時發現和糾治違規違紀違法問題。規範要求，對失職失責黨組織和領導人員嚴肅問責，督促領導幹部加強黨性修養，強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。
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