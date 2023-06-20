解放軍嚴管領導幹部社交 涉8方面

包括上網及境外人員等

該規範堅持貫徹落實全面從嚴治黨、全面從嚴治軍要求，着眼加強軍隊領導幹部教育管理監督。內容針對多方面交往行為提出明確要求，包括軍隊領導幹部與地方黨政機關和有關單位及其人員，企業（事業單位）及其相關人員，社會團體，新聞媒體、理論研究和學術交流機構及相關人員，少數民族和宗教組織及信教群眾，國（境）外各類組織、機構、人員，親友交往，以及互聯網社交平台虛擬交往。