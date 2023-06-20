台經濟官員訪波蘭 商能源議題

【本報綜合報道】台灣經濟部次長陳正祺周日晚上啟程訪問波蘭，雙方將在次長級經貿諮商會議討論半導體供應鏈合作及能源產業。台灣總統蔡英文昨日在台北接見波蘭眾議院外委會副主席巴爾圖斯（Barbara Bartus），期待兩地深化夥伴關係。

台灣經濟部國際合作處昨日表示，陳正祺今日將與波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮丘沃克（Grzegorz Piechowiak）共同主持第11屆台波經貿諮商會議，也將進行多項促進兩地雙邊交流的活動，持續深化經貿及產業夥伴關係。雙方將進一步討論氫能、太陽能電池等能源議題，希望深化能源產業合作，應對國際綠能發展趨勢。

蔡英文冀拓展科技合作 此外，蔡英文稱去年俄烏戰爭爆發後，台灣與波蘭面對威權主義擴張的挑戰，協助波蘭境內的烏克蘭難民，未來台灣持續與波蘭及周邊國家合作協助烏克蘭重建。她指訪問團將到訪新竹科學園區，相信有助拓展雙方科技合作。巴爾圖斯希望台灣與波蘭有朝一日建立直航，波蘭希望吸引台灣半導體等投資者，並拓展氫能領域合作。