吳釗燮稱倘有足夠誘因 不阻台積電歐盟設廠

憂歐台投資協定變人質

吳釗燮表示，台方一直努力希望有更多來自歐洲的聲音，能夠提醒中國大陸台灣海峽的和平穩定非常重要。他想告訴歐方，台灣和歐洲之間有非常密切的經濟利益，希望歐盟各國認識到台灣一旦遭侵略，對全球可能產生哪些影響；又指歐洲國家一直都想在國際事務保持戰略中立，但隨着現實發展，情況可能有變，但要說服歐盟給台灣更多支持，仍然是辛苦的工作。歐盟近年致力吸引晶片製造商，有記者問及台灣會否藉向台積電在德國設廠計劃開綠燈，尋求政治上的利益。吳釗燮回應指沒有設定任何條件，不管是在美國、日本還是在歐洲的投資案，但希望其他國家考慮台灣在地緣戰略局面的位置。在歐盟考慮推進《中歐全面投資協定》之際，吳釗燮擔心潛在的歐盟與台灣雙邊投資協定變成「人質」，希望歐盟找到替代方案加強雙邊經貿關係。