幻影戰機難升級 台方早謀F16V取代

孫立方表示，幻影2000戰機的妥善率及使用狀況均符合標準，機隊在防空作戰需求上並不是一個很嚴重問題，仍然可以有效應對。60架幻影2000戰機上世紀90年代引進，部署在新竹基地作為攔截機。2009年數據顯示，這款戰機每小時作業費用80萬元（新台幣‧下同，約20.4萬港元），一年維修成本1,400萬元（約357萬港元）。隨着近年通貨膨脹，操作與維修費用勢必水漲船高；加上法國擔心得罪北京而不願協助台灣升級戰機，因此讓幻影2000戰機提前退役的消息不斷傳出。F16V戰機預計2026年全數交付完畢，連同F16A/B戰機升級版，屆時台灣擁有逾200架F16V戰機。