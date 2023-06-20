幻影戰機難升級 台方早謀F16V取代
【本報綜合報道】台灣空軍幻影2000戰機操作成本高，法國遲遲不同意協助升級，淘汰這款戰機的消息屢有所聞。台灣傳媒周日報道，台灣國防部發言人孫立方日前透露，最初向美國採購66架F16V戰機時，已經把幻影2000戰機機隊狀況納入考慮。
孫立方表示，幻影2000戰機的妥善率及使用狀況均符合標準，機隊在防空作戰需求上並不是一個很嚴重問題，仍然可以有效應對。60架幻影2000戰機上世紀90年代引進，部署在新竹基地作為攔截機。2009年數據顯示，這款戰機每小時作業費用80萬元（新台幣‧下同，約20.4萬港元），一年維修成本1,400萬元（約357萬港元）。隨着近年通貨膨脹，操作與維修費用勢必水漲船高；加上法國擔心得罪北京而不願協助台灣升級戰機，因此讓幻影2000戰機提前退役的消息不斷傳出。F16V戰機預計2026年全數交付完畢，連同F16A/B戰機升級版，屆時台灣擁有逾200架F16V戰機。
台退役將領不支持買新戰機
另一方面，美國25間軍火商代表上月訪台，傳出向台灣推銷F/A-18E/F戰機的消息。惟多位台灣空軍退役將領認為，從後勤及維持戰力角度出發，不支持另外採購新型戰機。更甚者，航空公司的挖角加劇戰機飛行員流失問題，導致空軍人手不足。
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