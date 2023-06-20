台軍新型兩棲艦 低調成軍 淡水實施兩棲登陸預習
【本報綜合報道】台灣海軍新型兩棲船塢運輸艦玉山號昨日在左營軍港舉行成軍儀式，海軍司令唐華主持授旗；今次儀式罕有地不對外公開或邀請當局高層與會，有傳是國防部下令低調。台灣國防部同日通報，過去24小時發現解放軍9架次飛機及8艘次艦艇持續在台灣周邊海空域活動，兩架次直9反潛直升機飛入台灣東南空域。
解放軍東海北部實彈射擊
台灣海軍司令部通報，昨日至今日分別在新北林口寶斗厝海岸，以及淡水河口兩岸八里挖子尾、沙崙海灘，由海軍151艦隊實施兩棲登陸，AAV7兩棲突擊車將探測路徑，測量新北「紅色沙灘」相關水文參數、登陸路徑，規劃反制部署。其中位於淡水的沙崙海灘從未實施過兩棲登陸預習，這次將是首度實施。
遼寧省葫蘆島海事局昨日發布航警，當天清晨5時至下午4時在渤海北部舉行軍演。浙江海事局同日發布航警，清晨6時至下午6時在東海北部進行軍事演習實彈射擊。
另一方面，解放軍東部戰區空軍某場站近日聯合地方民兵力量，組織機場搶修搶建演練，全面檢驗軍地力量遂行聯合應急保障任務的能力。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230620-0620_00178_023/台軍新型兩棲艦--低調成軍--淡水實施兩棲登陸預習
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：