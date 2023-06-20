台軍新型兩棲艦 低調成軍 淡水實施兩棲登陸預習

【本報綜合報道】台灣海軍新型兩棲船塢運輸艦玉山號昨日在左營軍港舉行成軍儀式，海軍司令唐華主持授旗；今次儀式罕有地不對外公開或邀請當局高層與會，有傳是國防部下令低調。台灣國防部同日通報，過去24小時發現解放軍9架次飛機及8艘次艦艇持續在台灣周邊海空域活動，兩架次直9反潛直升機飛入台灣東南空域。