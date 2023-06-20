美日台勢兵推模擬作戰

非官方性質 針對台海危機 台灣官方智庫國防安全研究院周日披露，日本戰略研究論壇秘書長長野禮子本月6日訪問台灣時，預告下月將在東京舉辦台灣海峽危機兵推，為首次美國、日本、台灣兵推。惟今次兵推屬於非官方性質，模擬必要時的協同作戰。

長野禮子首次率領前日本自衞隊高級將領，訪問台灣國防安全研究院，包括前陸上自衞隊第34代幕僚長岩田清文上將、前海上自衞隊第32代幕僚長武田智久上將、前航空自衞隊補給本部尾上定正中將及秘書長野俊一。台灣國防安全研究院則有董事長霍守業、戰略諮詢顧問李喜明上將、國防戰略與資源研究所長蘇紫雲等人出席。

日方在席間預告下月中在東京舉辦台灣海峽危機兵推，是繼2021年8月首次後第3次舉辦，預計將擴大規模，前兩次主要是美日相關人員，今次破天荒加入台灣人員。今次兵推聚焦中國大陸對台封鎖及大規模進攻的情景，藉此加強「台灣有事，日本有事；日本有事，全球有事」的認知，模擬必要時的協同作戰方式及戰場管理。蘇紫雲指美日台首度協同合作非常有代表性，讓台灣與民主盟國有共同的安全圖像。

針對兩岸軍事衝突的兵推近年不時舉行，今年4月19日，美國國會眾議院一個中國問題特別委員會罕有進行兵推模擬中國大陸攻台，結果顯示有必要讓台「全副武裝」，否則美方在爆發衝突時無法對台補給，同時增加自身長程導彈的產量。

日揆冀訪北京 日本近年加強介入兩岸事務引起北京不滿，提出「台灣有事，日本有事」。日本首相岸田文雄周日在母校早稻田大學演講，表示希望能夠親自訪問中國大陸，但現階段沒有確定的計劃。他強調，有必要與北京通過反覆對話和相互努力構築建設性且穩定的關係，在一切層級力圖保持密切溝通是十分重要，在此過程也會考慮訪華。

美國國務卿布林肯周日至昨日訪問北京，日本內閣官房長官松野博一昨日說，美中關係的穩定對國際社會極為重要，日本與美國合作時想促使中國盡到大國的責任。本報綜合報道