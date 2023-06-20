新西蘭艦 南海與兩華艦近距對峙

報道引述一份報告指，特馬納號2018年9月21日至23日通過南沙群島期間，中方透過無線電要求表明身份、舷號及通行意圖。中國護衞艦衡水號及黃岡號連同直升機、海警船及海上民兵船隻，一度與特馬納號對峙。新西蘭國防參謀長伍茲表示，特馬納號當時展開為期5個月的部署，取道南沙群島前往越南胡志明市。他稱特馬納號航行符合《國際海洋法》，以專業態度通訊並遵循《海上意外相遇規則》。

伍茲指出，新西蘭軍艦數十年來經常通過南海，因為它是一條主要全球航線，亦是新西蘭在東南亞支持地區合作夥伴的關鍵途徑；又指過航南海表明新西蘭對地區的持續興趣和承諾，並強調特馬納號與華艦通訊交流是例行公事，但消息人士質疑新西蘭企圖淡化事件。新西蘭國防部長利特爾認為，事件沒有涉及不專業行為，並指中方顯然認為有權在區內做想做的事情，並質疑其他人的行為。