加大使：華是複雜夥伴非敵人

梅倩琳

【本報綜合報道】加拿大駐中國大使梅倩琳周日接受加拿大傳媒訪問時表示，中國不是「敵對」而是複雜的夥伴。雖然中加關係緊張，但她認為兩國之間必須尋找可合作的地方，以在重要的雙邊議題上推進合作。

當被問及會否描述加中之間的關係為「敵對」時，梅倩琳明確表示不會，指出在某些領域，中國是合作夥伴，在其他領域則是競爭對手。她表示，加中兩國關係複雜、多面且非常重要，很難用一、兩個詞來總結中國這樣的複雜國家和對華關係。

氣候變化環境屬共同目標 梅倩琳強調重要的是聚焦在共同目標上，例如氣候變化、環境、貿易和投資。

梅倩琳表示，需要與中國保持對話暢通，這意味在外國干涉等問題上要堅決、強烈和明確地反擊，並在氣候變化和環境等全球問題上伸出援手。她表示，已經向中方提出外國干涉的問題，明確表示這是不可接受的行為；又提到中國早前對等驅逐加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧，希望中方不要採取進一步行動，關閉兩國之間通過外交官對話的渠道，但直言他們有權利這樣做。