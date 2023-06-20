美戰略核潛艇 巡太平洋次數略減

【本報綜合報道】美國海軍太平洋艦隊潛艇部隊日前舉行指揮官更換交接儀式，軍方披露的資料顯示，戰略核潛艇2021年至2023年在太平洋執行31次戰略威懾巡邏，比2019年至2021年的36次略為減少。美國在任何時候都有8艘或10艘戰略核潛艇出海，其中一半正在指定巡邏區域戒備，並準備好收到命令後15分鐘內發射核導彈。

指揮官更換交接 指揮官更換交接儀式上周四在停靠夏威夷州珍珠港—希卡姆聯合基地的攻擊核潛艇密蘇里號舉行，太平洋潛艇部隊擁有攻擊核潛艇、巡航導彈核潛艇、戰略核潛艇合共35艘。根據軍方上周五發出的新聞稿，太平洋潛艇部隊2021年至2023年執行21次攻擊核潛艇與巡航導彈核潛艇部署、31次戰略核潛艇部署。美國擁有14艘戰略核潛艇，每艘搭載最多20枚配備核彈頭的潛射彈道導彈，其中8艘駐守西岸華盛頓州。

翻查太平洋潛艇部隊近年的指揮官更換交接儀式新聞稿，2015年至2017年有43次戰略威懾巡邏，2017年至2019年大減至26次。由於美國超過一半戰略核潛艇部署太平洋，所以在該海域的戰略威懾巡邏次數減少引發關注，但軍方從未解釋箇中原因。值得留意的是，美國科學家聯盟2018年曾經表示，美國海軍2017年執行27次戰略威懾巡邏，比2016年少5次；在太平洋的次數由2016年19次，下跌至2017年的13次。