美倡建軍事溝通渠道 中方拒絕

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯昨天傍晚在美國駐華大使館舉行記者會，他指今次訪華旨在加強中美高層的溝通，明確立場和意圖、存在分歧的領域，同時穩定兩國關係，以便能夠直接、面對面地提出各自關心的問題。他透露，美方曾經在會上提議建立軍事溝通渠道，盡可能減低兩軍爆發衝突的風險，中方卻表示不同意。

布林肯表示，直接接觸及持續的高層溝通，是負責任地管理中美分歧、確保競爭不會演變為衝突的最佳方式，此行向中方重申美方長期堅持的一個中國政策、不支持「台獨」，反對任何一方單方面改變現狀，期待和平解決兩岸分歧，但關注解放軍在台灣海峽的挑釁行為。他承認中美關係處於不穩定的時刻，雙方都認識到需要努力穩定局勢，更指可以預見未來數周，其他中方高級官員為了恢復兩國溝通訪美。

芬太尼問題 兩國設工作小組 此外，布林肯指在烏克蘭、北韓、人權（包括新疆、西藏、香港）、出口芬太尼等議題向中方施壓；在堵截芬太尼貿易上，雙方同意成立工作小組。布林肯又稱，雖然中方官員承諾不會向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的致命援助，但他隨後表示擔心一些私營中國公司，向俄提供軍事裝備或兩用物品。他亦否認美國要在經濟層面與中國「脫鈎」，重申美方認為要加強而非切斷、消除、阻礙雙方的經濟關係。

英媒昨引述中國外交部官員報道，在布林肯發邀請後，中國國務委員兼外長秦剛將回訪美國。內地官媒前總編輯胡錫進指，雖這次中美會談通報也有「各說各話」的部分，但因有邀請秦剛訪美、繼續推進多個磋商等成果或共識，所以這次肯定不算「談崩了」，似乎屬於「談得還不錯的」。